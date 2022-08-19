Найден альтернативный вариант бартера между Россией и Афганистаном Экономист Беляев предложил помочь Афганистану в разработке полезных ископаемых

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Разница в цене между энергоносителями и сухофруктами слишком большая, однако предложение о таком бартере является интересным шагом для начальных внешнеэкономических отношений между Россией и Афганистаном, заявил NEWS.ru экономист Михаил Беляев. По его мнению, стоит рассмотреть вопрос о присутствии российского капитала и помощи Афганистану в разработке полезных ископаемых, это пойдет на пользу экономикам двух государств. Ранее Кабул предложил сухофрукты, изюм и лекарственные травы в обмен на нефтепродукты из РФ.

Когда-то у нас внутренний рынок заполнялся сухофруктами из Афганистана, для нас это вполне знакомый товар. Разница в цене, она слишком большая — нефтепродукты и сухофрукты. Для первого шага, для начальных отношений это вполне вопрос интересный, который на экспертном уровне может решаться. Единственное, насколько центральное правительство Афганистана контролирует всю территорию и готово выступать от лица всей страны. Если они делают такие заявления, видимо, вопрос проработан, — сказал Беляев.

По мнению экономиста, если между странами устанавливаются позитивные внешнеэкономические связи, можно рассмотреть вопрос о присутствии российского капитала и помощи Кабулу в разработке полезных ископаемых, которые будут участвовать и в экономике РФ, и поспособствуют укреплению экономики Афганистана.

Афганистан считается кладовой полезных ископаемых, причем неразработанной. Речь идет о редких металлах, редкоземельных металлах, которые необходимы для современной электронной промышленности и выпуска оборудования, — подытожил Беляев.

Глава Минпромторга Афганистана Нуриддин Азизи заявил, что власти республики заинтересованы в закупках нефтепродуктов и товаров у России по бартерной схеме. Энергоносители он предложил менять на сухофрукты, изюм и лекарственные травы. Азизи отметил, что Афганистан исторически поставлял большие объемы изюма в Россию. На лекарственные травы, по его словам, цены сейчас очень высоки, а Россия нуждается в таком сырье для медицины. Кабул может поставлять его прямо на российские фабрики, как это уже налажено с Китаем.