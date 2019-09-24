«Нафтогаз Украины» приступил к импорту нефтепродуктов из Белоруссии. В сентябре будет приобретено 30 тысяч тонн дизтоплива для внутренних нужд.
Поскольку вопрос ресурсного насыщения украинского рынка и диверсификации источников поставок очень актуален, направление трейдинга планируется активно развивать в дальнейшем, отмечается в сообщении компании в Twitter.
Вперше імпортували з Білорусі партію нафтопродуктів для їх продажу на українському ринку
Ранее News.ru писал, что «Нафтогаз» призвал украинские власти продолжать подготовку к прекращению транзита газа из РФ. В руководстве компании отметили, что с российской стороной не удаётся договориться из-за требований Москвы об отказе от исполнения решения Стокгольмского арбитража.