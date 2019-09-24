https://static.news.ru/photo/2d2ac990-deca-11e9-be08-fa163e074e61_660.jpg Фото: naftogaz.com

«Нафтогаз Украины» приступил к импорту нефтепродуктов из Белоруссии. В сентябре будет приобретено 30 тысяч тонн дизтоплива для внутренних нужд.

Поскольку вопрос ресурсного насыщения украинского рынка и диверсификации источников поставок очень актуален, направление трейдинга планируется активно развивать в дальнейшем, отмечается в сообщении компании в Twitter.

Вперше імпортували з Білорусі партію нафтопродуктів для їх продажу на українському ринку — Нафтогаз України (@NaftogazUK) 24 сентября 2019 г.

Ранее News.ru писал, что «Нафтогаз» призвал украинские власти продолжать подготовку к прекращению транзита газа из РФ. В руководстве компании отметили, что с российской стороной не удаётся договориться из-за требований Москвы об отказе от исполнения решения Стокгольмского арбитража.