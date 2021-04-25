«Нафтогаз Украины» отчитался о миллиардных убытках

https://static.news.ru/photo/496cc088-a5d7-11eb-b01b-96000091f725_660.jpg Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/GLOBAL LOOK PRESS

Компания «Нафтогаз Украины» в 2020 году понесла убыток в 11,8 млрд гривен (почти $420,5 млн). Такие предварительные данные содержатся в проекте финального плана, поданные на рассмотрение Минэкономразвития республики, передаёт РИА Новости.

Как следует из документа, украинский газовый монополист сконцентрировал у себя поток финансов в 300 млрд гривен, не считая «дочек». Это — почти 25% всего бюджета страны и региональных бюджетов.

При этом в финансовом плане «Нафтогаза» на 2020 год была запланирована прибыль, практически равная размеру полученного убытка, — 11,5 млрд гривен. Такую прибыль могли утвердить для обоснования повышения зарплат работникам предприятия, в то время как в реальности выйти на такие показатели компания не рассчитывала. На это указывает то, что финплан был утверждён в декабре 2020 года, когда по итогам девяти месяцев уже было известно, что компания понесла убытки в 17 млрд гривен, сказано в материале информагентства.

Такие финансовые результаты могли стать среди прочего и результатом коррупции. «Нафтогаз» приобретал газ через «фирмы-прокладки» по необоснованно завышенной цене. Кроме того, к убыткам могли привести предполагаемые несуществующие в реальности расходы по транспортировке газа. Ещё одной причиной финансового провала газовой компании могла стать закупка подержанного оборудования под видом нового.

В материале также отмечается, что в 2019 году, когда цены на газ для населения и промышленности на Украине были рекордно высокими, «Нафтогаз» по итогам года получил прибыль в 50,6 млрд гривен. Однако достичь этого удалось благодаря выплате «Газпромом» штрафа размером в 70 млрд гривен в пользу «Нафтогаза». Без этого украинская компания была бы убыточной и в 2019 году.

Это свидетельствует о том, что коронавирусный фактор, если и имел место, то не был определяющим, сказано в публикации.

Ранее бывший министр экономики Украины, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой заявил, что после ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2» страна может потерять порядка $3 млрд. Вместе с тем он не счёл такой убыток критичным.