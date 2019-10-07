https://static.news.ru/photo/74a079dc-e91a-11e9-994b-fa163e074e61_660.jpg Фото: naftogaz.com

Украинская компания «Нафтогаз» намерена создать отдельную компанию для совершения торговых операций с импортными и местными нефтепродуктами.

Структура получит название «Нафтогаз ойл трейдинг». Она будет закупать и продавать все виды нефтепродуктов и нефтехимии в рамках группы «Нафтогаз», рассказал изданию Enkorr замглавы дивизиона «Нефть» по коммерческим вопросам Сергей Федоренко.

Уставный капитал новой компании будет принадлежать АО «Укртранснафта», на основе которой создавался дивизион и которая, в свою очередь, полностью является собственностью «Нафтогаза».

Ранее News.ru писал, что министр энергетики США Рик Перри призвал президента Украины Владимира Зеленского включить больше американцев в наблюдательный совет «Нафтогаза». По его словам, это позволит нарастить объём американских инвестиций в страну, а также снизит зависимость Киева от российских энергоресурсов.