Украинская компания «Нафтогаз» намерена создать отдельную компанию для совершения торговых операций с импортными и местными нефтепродуктами.
Структура получит название «Нафтогаз ойл трейдинг». Она будет закупать и продавать все виды нефтепродуктов и нефтехимии в рамках группы «Нафтогаз», рассказал изданию
Уставный капитал новой компании будет принадлежать АО «Укртранснафта», на основе которой создавался дивизион и которая, в свою очередь, полностью является собственностью «Нафтогаза».
Ранее News.ru писал, что министр энергетики США Рик Перри призвал президента Украины Владимира Зеленского включить больше американцев в наблюдательный совет «Нафтогаза». По его словам, это позволит нарастить объём американских инвестиций в страну, а также снизит зависимость Киева от российских энергоресурсов.
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