https://static.news.ru/photo/adb00af6-1b44-11ea-83ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Руководство НАК «Нафтогаз» снизило на декабрь цену на газ для населения.

Цена на газ для потребителей, которые покупают газ на условиях ПСО, составит 4277 гривен за тысячу кубометров (без учёта НДС, наценки газсбытов и транспортных расходов), — говорится в пресс-релизе компании.

В компании отметили, что этот уровень в текущих условиях не является рыночным. Он определён формулой, которую ранее постановило правительство.

Как ранее писал NEWS.ru, глава НАК «Нафтогаз Украины» заявил, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский не достигли договорённостей по вопросам газа во время саммита «нормандской четвёрки», прошедшего во французской столице.