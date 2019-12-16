Компания «Нафтогаз» подала в суд на власти Украины с целью оспорить выдачу разрешения на разработку нефтегазового месторождения Варвинское. Оно в июле 2019 года досталось американской компании Ukrainian Energy.
В «Нафтогазе» считают, что разрешение выдавалось с нарушением закона. Об этом
По данным издания, одним из основателей Ukrainian Energy является американский бизнесмен Майкл Блейзер, который родился на Украине. Он был сторонником экс-министра энергетики США Рика Перри и финансировал его избирательные кампании.
Перри в мае 2019 года называл президенту Украины Владимиру Зеленскому фамилии специалистов, которые могли бы стать консультантами по вопросам энергетики. В их числе оказался и Блейзер.
Ранее NEWS.ru сообщал, что глава «Нафтогаза» Андрей Коболев объяснил, как с «Газпрома» по решению Стокгольмского арбитража взыскиваются долги. По его словам, к настоящему времени от российской компании удалось получить $2,1 млрд. Он добавил, что ведётся работа по взысканию оставшегося долга, который вместе с процентами составляет почти $3 млрд.
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