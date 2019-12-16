https://static.news.ru/photo/c013f4e8-f211-11e9-9b54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Компания «Нафтогаз» подала в суд на власти Украины с целью оспорить выдачу разрешения на разработку нефтегазового месторождения Варвинское. Оно в июле 2019 года досталось американской компании Ukrainian Energy.

В «Нафтогазе» считают, что разрешение выдавалось с нарушением закона. Об этом сообщает журнал Time.

По данным издания, одним из основателей Ukrainian Energy является американский бизнесмен Майкл Блейзер, который родился на Украине. Он был сторонником экс-министра энергетики США Рика Перри и финансировал его избирательные кампании.

Перри в мае 2019 года называл президенту Украины Владимиру Зеленскому фамилии специалистов, которые могли бы стать консультантами по вопросам энергетики. В их числе оказался и Блейзер.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава «Нафтогаза» Андрей Коболев объяснил, как с «Газпрома» по решению Стокгольмского арбитража взыскиваются долги. По его словам, к настоящему времени от российской компании удалось получить $2,1 млрд. Он добавил, что ведётся работа по взысканию оставшегося долга, который вместе с процентами составляет почти $3 млрд.