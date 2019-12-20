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Компания Allseas, которая является подрядчиком строительства газопровода «Северный поток — 2», делает паузу в укладке трубопровода в связи с заявлением американского Минфина о вступлении в силу санкций США. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Allseas приостановила укладку трубопровода до получения юридических, технических и экологических разъяснений, — приводит сообщение подрядчика ТАСС. Там отметили, что проект имеет решающее значение для всей Европы, поэтому специалисты будут работать...