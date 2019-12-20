Утверждённые президентом США Дональдом Трампом санкции в отношении «Северного потока — 2» и военная помощь Украине являются лучшим подарком перед Новым годом, заявил глава НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев.
Так выглядит лучший предновогодний подарок для всех нас, — написал он на своей странице в Facebook.
Коболев также сопроводил пост скриншотами трансляции подписания американского оборонного бюджета и сообщением, что компания Allseas, занимающаяся прокладкой труб для газопровода, приостановила работу.
Ранее NEWS.ru писал, что Трамп подписал оборонный бюджет — 2020. В него, в частности, включено финансирование «противодействия России» и санкции против «Северного потока — 2». Санкции будут распространяться на суда, занимающиеся укладкой трубопроводов «Северного» и «Турецкого» потоков на глубине свыше 30 метров. Ограничения коснутся и судов, принимающих участие в проектах, «преемственных по отношению к любому из них». Важным пунктом являются санкции против иностранных лиц, имевших отношение к продажам или аренде судов для подобных проектов.
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