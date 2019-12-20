Фото: Петр Сивков/ТАСС

Преподаватель Финансового университета и эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович считает, что подписание мирового соглашения между Россией и Украиной является правильным решением. По его словам, претензии украинского антимонопольного комитета были «неадекватными».

Он отметил, что информация о злоупотреблении «Газпромом» монопольным положением на Украине неверна, так как эти услуги оказывает не российская компания, а сама страна, передаёт RT. То, что они (претензии. —...