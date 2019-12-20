Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко сообщил, что компания продолжит добиваться от России компенсаций за крымские активы в международном арбитраже.
Относительно арбитража по активам в Крыму, которые принадлежат группе «Нафтогаз» <...> Никак они не упоминаются в этом протоколе. Это отдельный процесс. Его стороной является государство РФ, которое отвечает по этому иску, — сказал он на пресс-брифинге в Киеве 21 декабря.
Ранее NEWS.ru писал, что соглашение между «Газпромом», НАК «Нафтогаз» и «Оператором ГТС Украины» (дочерней структурой «Нафтогаза») будет заключено «в полном соответствии с европейскими принципами».
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