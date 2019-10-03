https://static.news.ru/photo/14f105c6-e5c6-11e9-9eb4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Группа «Нафтогаз» требует от «Газпрома» разблокировать возможность получать на границе Украины и России газ из Туркмении. Об этом заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

«Нафтогаз» обоснованно требует, чтобы «Газпром» разблокировал возможность получать на границе Украина — РФ газ из Туркменистана, газ независимых производителей в России, а также газ для европейских контрагентов Газпрома, — сказал Витренко.

Он также напомнил, что российская компания сейчас не выполняет свои контрактные обязательства по поставкам «Нафтогазу», а Стокгольмский арбитраж решил, что из-за невыполнения условий текущего транзитного договора «Газпром» должен украинской компании выплатить компенсацию.

Как писал News.ru, ранее Витренко призывал власти Украины продолжить подготовку к прекращению транзита российского газа через территорию страны. Причиной невозможности переговоров он назвал требование Москвы об отказе от исполнения решения Стокгольмского арбитража.