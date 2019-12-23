НАК «Нафтогаз» проанализировал протокол, заключённый представителями Украины, России и ЕС 20 декабря, и начал работу над текстами соглашений.
«Нафтогаз» работает над текстами соглашений, предусмотренных протоколом, — говорится в сообщении компании.
Кроме того, оператор ГТС Украины продолжает согласование текста договора о взаимодействии операторов сетей с представителями «Газпрома». Их совместная работа является первым шагом для создания технической возможности транзита газа в Европу после 1 января 2020 года.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Москва и Киев подписали протокол о транзите газа через территорию Украины. Предположительно, выплата «Газпромом» около $3 млрд стала частью соглашения с Украиной.
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