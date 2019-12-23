https://static.news.ru/photo/2fc6697e-2593-11ea-8dab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Olga Tanasiychuk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

НАК «Нафтогаз» проанализировал протокол, заключённый представителями Украины, России и ЕС 20 декабря, и начал работу над текстами соглашений.

«Нафтогаз» работает над текстами соглашений, предусмотренных протоколом, — говорится в сообщении компании.

Кроме того, оператор ГТС Украины продолжает согласование текста договора о взаимодействии операторов сетей с представителями «Газпрома». Их совместная работа является первым шагом для создания технической возможности транзита газа в Европу после 1 января 2020 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Москва и Киев подписали протокол о транзите газа через территорию Украины. Предположительно, выплата «Газпромом» около $3 млрд стала частью соглашения с Украиной.