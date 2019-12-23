https://static.news.ru/photo/776b28c4-25e2-11ea-8c3d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил о том, что российская сторона может отказаться от транзита газа через Украину. И страна подвергается «большому риску» избегая новых исков по газу в отношении России. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на издание «Громадське».

Если потом транзита не будет, получается, что мы отказались от исков без всякого смысла, это очень большой риск, — привели слова Юрия Витренко в издании.

Он добавил, что украинская сторона активно работает над системой договоров, чтобы обезопасить себя от подобных рисков.

Поставки газа между сторонами начнутся с начала 2020 года.

Как сообщал NEWS.ru ранее, Юрий Витренко сообщил, что Украина настаивает на переносе «точек передачи газа» на украинско-российскую границу, а также о том, что «Нафтогаз» хочет привлечь к работе европейские компании, которые могли бы продавать российский газ и на Украине.