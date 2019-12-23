Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил о том, что российская сторона может отказаться от транзита газа через Украину. И страна подвергается «большому риску» избегая новых исков по газу в отношении России. Об этом
Если потом транзита не будет, получается, что мы отказались от исков без всякого смысла, это очень большой риск, — привели слова Юрия Витренко в издании.
Он добавил, что украинская сторона активно работает над системой договоров, чтобы обезопасить себя от подобных рисков.
Поставки газа между сторонами начнутся с начала 2020 года.
Как сообщал NEWS.ru ранее, Юрий Витренко сообщил, что Украина настаивает на переносе «точек передачи газа» на украинско-российскую границу, а также о том, что «Нафтогаз» хочет привлечь к работе европейские компании, которые могли бы продавать российский газ и на Украине.
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