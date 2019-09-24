https://static.news.ru/photo/0c0db1e6-dec0-11e9-89f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: naftogaz.com

Долг российского концерна «Газпром» перед «Нафтогазом Украины», согласно решениям Стокгольмского арбитража, с учётом процентов вырос с $2,56 млрд до $2,817 млрд. Об этом говорится в финансовом отчёте украинской компании по итогам первого полугодия.

По состоянию на 30 июня 2019 года нетто сумма, которую «Газпром» должен заплатить в пользу компании после проведения взаимозачёта, составляет 2,817 миллиарда долларов, включая проценты, — цитирует документ ПРАЙМ .

Указанная сумма по состоянию на дату утверждения финансовой отчётности погашена не была.

В декабре 2017 года и феврале 2018 года Стокгольмский суд вынес решения по спорам «Нафтогаза» с «Газпромом», касающимся контрактов на поставку и транзит топлива, обязав корпорацию из РФ выплатить $2,56 млрд.

Как писал News.ru, ранее исполнительный директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко призвал власти Украины продолжить подготовку к прекращению транзита российского газа через территорию страны. Причиной невозможности переговоров он назвал требование Москвы об отказе от исполнения решения Стокгольмского арбитража.