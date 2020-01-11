https://static.news.ru/photo/50fb654a-275f-11ea-9ad2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Str/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украина в ближайшем будущем не будет покупать российский газ напрямую у «Газпрома», а только через европейских посредников и по более высоким ценам. Об этом заявил исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.

По его словам, прямые поставки невозможны из-за того, что Москва в своё время прекратила их, и Киенв был вынужден исакть альтерантивные маршруты.

Мы не покупаем газ напрямую у «Газпрома» не потому, что украинские политики приняли такое героическое решение не покупать газ в России, а потому, что Россия прекратила поставки газа, — заявил он в интервью «Радио Свобода».

«Нафтогаз» и «Газпром» подписали соглашение по транзиту газа 30 декабря. Контракт подписан сроком на пять лет, и он может быть продлён ещё на десять лет. В первый год Киев рассчитывает прокачать 65 млрд кубометров газа, в последующие годы — по 40 млрд. На Украине надеются заработать на транзите более $7 млрд, писал NEWS.ru.

