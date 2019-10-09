«Газпром» сможет с 2020 года напрямую поставлять газ крупным предприятиям на Украине после имплементации ею норм ЕС. Речь идёт о европейских сетевых кодексах, которые должны быть внедрены Национальной комиссией, а также о соответствии оператора ГТС и самого регулятора европейским правилам.
Как только мы внедрим европейские нормы <...> рынка газа, «Газпром» сможет прийти на этот рынок и поставлять в таком количестве, как они пожелают. Более того, они могут делать это достаточно эффективно, если они своей ценовой политикой будут дешевле, чем другие поставщики, — заявил глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев на газовом форуме.
Ранее News.ru писал, что город Кривой Рог, родина украинского президента Владимира Зеленского, с наступлением отопительного сезона может остаться без газа. Причиной этого стали долги за поставку голубого топлива. По данным компании «Нафтогаз Украины», у предприятия «Криворожская теплоцентраль» — одного из крупнейших предприятий ЖКХ —
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