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Зарубежные потребители российской нефти начали получать компенсации за сбои в её поставках из-за весеннего форс-мажора на нефтепроводе «Дружба». Сотрудник польской PKN Orlen рассказал, что предприятие получило часть средств и ожидает ещё выплат за переработку сырья, загрязнённого хлорорганикой.

Полную сумму компания представит российской стороне в конце 2019-го. В переговорах с Варшавой есть разногласия в оценке объёма загрязнённой нефти, поступившей в республику, пишет «Коммерсант». По данным издания, «Транснефть» оценивала...