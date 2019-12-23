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Банк России ожидает замедления годовых темпов роста ВВП РФ в IV квартале после ускорения в III квартале до 1,7%. В обзоре ЦБ также уточняется, что в начале 2020 года темпы роста вновь увеличатся.

В IV квартале ожидается некоторое замедление годовых темпов роста ВВП после высоких значений III квартала. А уже в I квартале 2020 года темп роста ВВП увеличится, что будет обусловлено ростом...