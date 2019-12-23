Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что компания намерена достичь договорённости о переносе «точек передачи газа» на украинско-российскую границу и привлечь к их работе европейские компании, которые могли бы продавать российский газ и на Украине.
Мы ожидаем, что многие европейские компании, которые раньше получали газ от «Газпрома», будут получать газ на границе Украины и России и смогут потом этот газ продавать в том числе и на Украине по цене ниже, чем, соответственно, цена европейская, плюс стоимость транспортировки из Европы на Украину, — отметил Витренко в эфире «Общественного ТВ».
По его словам, одна европейская компания уже отказалась от этого предложения.
Ранее Москва и Киев подписали протокол о транзите газа через территорию Украины. Предположительно, выплата «Газпромом» около $3 млрд стала частью соглашения с Украиной.
Как писал NEWS.ru, премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что согласованный с Украиной тариф на транзит российского газа «очень гуманный».
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен