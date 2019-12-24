https://static.news.ru/photo/4528b648-2668-11ea-acf8-fa163e074e61_660.jpg Юрий Витренко Фото: yuriy.vitrenko/facebook.com

Исполнительный директор компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко рассчитывает, что окончательные условия договоров по транзиту российского газа в Европу будут согласованы 27 декабря.

26 декабря команды «Нафтогаза» и «Газпрома» встретятся, чтобы окончательно согласовать условия договоров. Надеемся, что нам удастся согласовать условия договоров и завершить этот процесс уже в пятницу, 27 декабря, — написал Витренко в Facebook.

Он подчеркнул, что Украина не будет поступаться своими национальными интересами и в случае необходимости работа над общим вариантом договоров будет продолжена в выходные дни.

Как писал NEWS.ru, ранее Витренко заявил о том, что российская сторона может отказаться от транзита газа через Украину. И страна подвергается «большому риску», избегая новых исков по газу в отношении России. Он добавил, что украинская сторона активно работает над системой договоров, чтобы обезопасить себя от подобных рисков. Поставки газа между сторонами начнутся с начала 2020 года.