https://static.news.ru/photo/c70a04dc-1dc6-11ea-9107-fa163e074e61_660.jpg Фото: gazprom.ru

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что украинская и российская стороны достигли предварительных договорённостей по транзиту газа из России.

Идёт продолжение обсуждения на разных уровнях. Мы продолжаем обсуждать конкретику, — сказал Витренко по итогам встречи с главой «Газпрома» Алексеем Миллером.

По его словам, конечного варианта пока нет, передаёт РИА Новости.

Ранее глава правления компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский не достигли договорённостей по вопросам газа во время саммита «нормандской четвёрки», прошедшего во французской столице, писал NEWS.ru.