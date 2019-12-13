Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что украинская и российская стороны достигли предварительных договорённостей по транзиту газа из России.
Идёт продолжение обсуждения на разных уровнях. Мы продолжаем обсуждать конкретику, — сказал Витренко по итогам встречи с главой «Газпрома» Алексеем Миллером.
По его словам, конечного варианта пока нет,
Ранее глава правления компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский не достигли договорённостей по вопросам газа во время саммита «нормандской четвёрки», прошедшего во французской столице, писал NEWS.ru.
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