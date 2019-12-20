https://static.news.ru/photo/546e31f0-23d9-11ea-a6f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Zinken/dpa/Global Look Press

Срок контракта между «Нафтогазом» и «Газпромом» на транзит российского газа через Украину может составить пять лет. Как сообщили в российской компании, объём транзита газа в 2020 году достигнет отметки в 65 млрд куб. м.

Цифры верные, — заявили ТАСС в «Газпроме», комментируя публикации о деталях договора.

Согласно контракту, в 2021–2024 годах через территорию Украины в Европу пройдёт 40 млрд куб. м. Тем временем глава российского газового гиганта Алексей Миллер заявил, что стороны смогли урегулировать взаимные требования. Соглашение будет подписано в самое ближайшее время. Таким образом, по словам Миллера, будет восстановлен баланс интересов сторон.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Москва и Киев подписали протокол о транзите газа через территорию Украины. Предположительно, выплата «Газпромом» около $3 млрд стала частью соглашения с Украиной.