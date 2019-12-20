https://static.news.ru/photo/f7642d22-2345-11ea-8f29-fa163e074e61_660.jpg Фото: Нафтогаз України - Naftogaz/facebook.com

Корпорация «Нафтогаз» готова подписать новый контракт на транзит российского газа без предварительного взыскания с «Газпрома» компенсации в размере около $3 млрд, присуждённой Стокгольмским арбитражем. Об этом сообщил глава украинской компании Андрей Коболев.

По его словам, Киев готов поставить подпись под соглашением, «не решив старые проблемы». Он также уточнил, что украинская сторона предложила несколько вариантов контракта.

Никакой контракт, из предложенных нами и обсуждаемых на переговорах, не ставит в зависимость от погашения долга «Газпрома» перед «Нафтогазом», — сказал Коболев в эфире «Радіо НВ».

Вместе с тем он предположил, что подписание транзитного соглашения маловероятно из-за ограниченных сроков, так как сейчас на переговорах обсуждают гибридный вариант, предложенный Киевом.

Действующий договор на поставку и транзит газа истекает в конце 2019 года.

Ранее, как писал NEWS.ru, директор фонда энергетического развития Сергей Пикин высказал мнение, что прямой выплаты компенсации «Нафтогазу» со стороны «Газпрома» не будет, поскольку для российского газового гиганта это вопрос имиджа. Скорее всего, это будет как-то завуалировано, предположил он.