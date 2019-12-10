Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что ряд городов Украины может быть отключён от газа из-за прекращения транзита российского газа с 1 января 2020 года.

У нас есть определённые проблемы в тех городах, которые напрямую запитываются с территории Украины или Молдовы, где потенциально могут быть проблемы технического характера, на которые мы как «Нафтогаз» или новый оператор уже можем влиять, —  сказал Коболев на канале ICTV.

Он отметил, что надеется на решение данного вопроса в новом Стокгольмском арбитраже.

Как ранее писал NEWS.ru, Андрей Коболев заявил, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский не достигли договорённостей по вопросам газа во время саммита «нормандской четвёрки», прошедшего во французской столице.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях