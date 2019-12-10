Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин призвал глав регионов обратить внимание на критическую ситуацию в мусорной отрасли. Он сообщил о том, что операторы могут прекратить вывозить мусор из-за того, что физические и юридические лица пренебрегают платежами за услуги в сфере вывоза мусора. Об этом сообщил РБК со ссылкой на письмо Дмитрия Кобылкина в адрес глав регионов.

Министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин призвал глав регионов обратить внимание на критическую ситуацию в мусорной отрасли. Он сообщил о том, что операторы могут прекратить вывозить мусор из-за того, что физические...