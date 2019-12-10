Глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил, что ряд городов Украины может быть отключён от газа из-за прекращения транзита российского газа с 1 января 2020 года.
У нас есть определённые проблемы в тех городах, которые напрямую запитываются с территории Украины или Молдовы, где потенциально могут быть проблемы технического характера, на которые мы как «Нафтогаз» или новый оператор уже можем влиять, — сказал Коболев на канале ICTV.
Он отметил, что надеется на решение данного вопроса в новом Стокгольмском арбитраже.
Как ранее писал NEWS.ru, Андрей Коболев заявил, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский не достигли договорённостей по вопросам газа во время саммита «нормандской четвёрки», прошедшего во французской столице.
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