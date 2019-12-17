https://static.news.ru/photo/9f763cf4-20c5-11ea-b26a-fa163e074e61_660.jpg Фото: christophe vandercam/imagebroker.com/Global Look Press

Национальная ассоциация дистанционной торговли (НАДТ), которая объединяет отечественные предприятия электронной коммерции, обратилась к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой не снижать порог беспошлинного ввоза посылок из зарубежных интернет-магазинов.

Согласно письму НАДТ, сохранить действующий лимит необходимо для наращивания несырьевого российского экспорта, использования транзитного потенциала страны и интеграции ЕАЭС с китайской инициативой «Один пояс и один путь». Для этого нужно разработать изменения для реализации модели В2В2С.

Также ассоциация призывает рассмотреть возможность увеличения порога беспошлинного ввоза товаров для личного пользования до экономически эффективного и обоснованного. Авторы письма считают, что инициатива снижения порога для таких посылок вредит потребителям, компаниям и российскому бюджету.

По данным Института Гайдара, убыточность бюджетной системы прямо пропорциональна порогу беспошлинного ввоза — чем ниже порог, тем большие убытки несёт государство. Так, при пороге в €200 убытки могут составить более 2,9 миллиарда рублей, при €20 — около 4,5 млрд рублей, — пояснили в НАДТ.

В пример авторы обращения привели опыт США, где порог беспошлинного ввоза товаров из-за рубежа повысили с $200 до $800, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что Дмитрий Медведев поручил министру финансов Антону Силуанову обсудить предложение о снижении порога беспошлинного ввоза в РФ посылок из зарубежных интернет-магазинов в рамках ЕАЭС.