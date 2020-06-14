Нацпроект «Экология» лишится 23 млрд рублей в пользу резервного фонда РФ

https://static.news.ru/photo/9eaae4e0-aeab-11ea-bf91-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Кобылкин Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин сообщил, что национальный проект «Экология» лишится около 23 млрд рублей, которые передадут в резервный фонд России в 2020 году.

В 2020 году бюджет национального проекта «Экология» лишится около 23 миллиардов рублей, которые планируется перераспределить в резервный фонд Российской Федерации. Решение по данному вопросу уже принято, подготовлены изменения в паспорта национального проекта «Экология» и входящих в его состав федеральных проектов, — привели слова министра в РИА Новости.

Он добавил, что утверждение данных по изменениям в проекте пройдёт в ближайшее время.

Отмечается, что в 2020 году на проект «Экология» планировалось потратить 528,7 млрд рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что исполнение расходов бюджета РФ на нацпроекты достигло 29%. По данным Счётной палаты, лидером по этому показателю остаётся нацпроект «Здравоохранение» (расходы исполнены на 49,7%).