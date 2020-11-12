Тратят не по-кудрински: в СП посетовали на бестолковые траты из резервов

Направление средств из резервного фонда правительства РФ на финансовое обеспечение государственных и федеральных целевых программ не всегда способствует достижению их целей и задач. Об этом говорится в отчёте Счётной палаты, поступившем в редакцию NEWS.ru.

Объём финансирования из резервного фонда правительства госпрограмм, а также федеральных и ведомственных целевых программ в первом полугодии 2020 года достиг рекордных 1,35 трлн рублей.

А всего с 2018 года фонд направил на них 1,71 триллиона рублей. Такой рост финансовой поддержки стал следствием пикового — до 2,14 триллиона рублей — роста объёмов самого фонда за счёт изменений в законодательстве и появления дополнительных источников его формирования, — указывает СП.

И всё же, по данным ведомства, увеличение финансирования не всегда способствует достижению запланированных показателей.

При направлении бюджетных ассигнований резервного фонда на финансовое обеспечение госпрограмм в большинстве случаев не проводится актуализация их ресурсного обеспечения и показателей. Это ведёт к нарушению взаимосвязи затраченных ресурсов и полученных результатов, — сказал аудитор Данил Шилков.

В качестве примера он привёл ситуацию с софинансированием строительства Центра по хоккею с мячом и конькобежным видам спорта в Иркутске в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта». В 2019 году правительство направило Минспорту на строительство центра 2,15 млрд рублей из резервного фонда. Министерство перераспределило эти деньги на основное мероприятие подпрограммы — «Совершенствование спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для развития хоккея». В результате объём ассигнований из резервного фонда в семь раз превысил ресурсное обеспечение мероприятия на 2019 год (300 млн рублей).

Сергей Булкин/NEWS.ru

Итак, негативная оценка Счётной палаты России реализации национальных проектов показала, что есть проблемы правового и управленческого регулирования. С одной стороны, действуют нормативные акты, которые регулируют и регламентируют национальные проекты.

С другой стороны, в Бюджетном кодексе не содержатся нормы о национальных проектах. Несмотря на то что в постановлении правительства РФ № 1288 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации» даны определения разных видов проектов — «национальный проект», «федеральный проект», «ведомственный проект», «региональный проект», — в их определении мало различий.

Механика нацпроектов

Система управления национальными проектами построена таким образом: за каждым национальным проектом закрепляется куратор, который является вице-премьером правительства РФ, кроме того, устанавливается ведомство, отвечающее за реализацию национального проекта, и его министр является руководителем национального проекта, объясняет доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Капитанец.

При этом кураторам и министрам, как руководителям, установлена персональная ответственность за реализацию национальных проектов. Однако ни в Бюджетном кодексе РФ, ни в Уголовном кодексе РФ не предусмотрена ответственность за реализацию национальных проектов.

Поэтому необходимо в первую очередь внести изменения в бюджетное и уголовное законодательство, в которых следует прописать нормы о национальных проектах, ответственность за неисполнение национальных проектов. Юлия Капитанец доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Г. В. Плеханова

Процесс реализации нацпроектов изначально шёл достаточно трудно, напоминает управляющий директор рейтингового агентства НКР Андрей Пискунов. На первоначальном этапе в 2018 году замедленные темпы реализации объяснялись необходимостью формирования планов и технических заданий для воплощения в жизнь общих указаний и целей по различным направлениям. Затем в 2019 году правительство и региональные власти были подвергнуты резкой критике и обвинениям чуть ли не в саботаже нацпроектов, однако из-за экономического кризиса, вызванного пандемией, всё это отошло на второй план, уступив место реализации антикризисных программ и мер, направленных на борьбу с коронавирусом.

Дополнительный эффект на чиновников, ответственных за реализацию нацпроектов, оказал перенос сроков их осуществления на 2030 год, что снижает остроту требований по выполнению конкретных мер. Также смещение финальной черты даёт повод для пересмотра технических условий и целеполагания практически всех нацпроектов, так как технологический уклад и экономические реалии, на основе которых формировались планы в 2018 году, уже успели поменяться. Андрей Пискунов управляющий директор группы рейтингов органов власти агентства НКР управляющий директор группы рейтингов органов власти агентства НКР

По мнению эксперта, это даёт очередной повод не спешить с реализацией нацпроектов, что мы и можем наблюдать на примере выводов, сделанных Счётной палатой.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Критика Кудрина в отношении правительства вполне обоснованна, полагает финансовый консультант Иван Капустянский. Фонд исполнительных органов государственной власти имеет строго прописанные цели его реализации. Главным образом средства резервного фонда правительства направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, а также на иные мероприятия. По закону его размер не должен был превышать 3% от общего объёма расходов бюджета. Однако относительно недавно было принято решение, что он может превышать 3%. На данный момент он составляет 2,1 трлн рублей.

Отсюда возникает закономерный вопрос. Зачем хранить на счетах столько денег на непредвиденные нужды, когда есть национальные проекты, придуманные для ускорения и диверсификации экономики страны? Этот вопрос необходимо адресовать правительству. Иван Капустянский финансовый аналитик​ финансовый аналитик​

Любые денежные средства должны инвестироваться в целях улучшения благосостояния граждан. Причём под инвестициями следует понимать не только точечное вкладывание средств в национальные проекты, но и различные государственные программы по систематическому развитию предпринимательства и бизнеса, добавляет финансовый аналитик Артём Звёздин.

Ввиду того, что государство во многом зависит от нефтегазового сектора, правительство всё избирает тактику откладывания средств «на чёрный день». Данная тактика неоднократно вызывала критику со стороны экономистов, в то же время эта тактика позволяет «пересидеть» негативные события на рынках. Логика достаточно простая. Когда доходы бюджета снижаются, в ход идёт «копилка» и за счёт продажи валюты, прямого финансирования бюджета удаётся оставаться «на плаву». Нельзя сказать, что эта стратегия развития плохая, но она неэффективная. Данная стратегия позволяет выигрывать у рынка достаточно локально, пережидая непогоду. В то же время эта стратегия не позволяет уйти от нефтегазового сектора вовсе или развить экономику страны за счёт прямого инвестирования. Артём Звёздин финансовый эксперт финансовый эксперт

Таким образом, экономисты говорят: деньги у нас есть, однако воспользоваться ими слишком сложно. Большой градус ответственности, сложность получения финансирования регионами и компаниями заставляет отказывается от него. В то же время аккумуляция свободных средств в ФНБ не улучшает экономическое состояние России.