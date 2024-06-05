«Начали сокращать бренды»: Минпромторг о перспективах параллельного импорта Минпромторг анонсировал продление механизма параллельного импорта на 2025 год

Фото: Игорь Родин/Росконгресс

Роман Чекушов

Механизм параллельного импорта будет продлен на 2025 год, заявил на ПМЭФ директор профильного департамента Минпромторга РФ Роман Чекушов, передает корреспондент NEWS.ru с полей Петербургского международного экономического форума. По его словам, началось сокращение брендов.

Работает система параллельного импорта. Мы договорились, что в 2025 году она также будет продолжена. Единственное — мы начали сокращать бренды, — заявил Чекушов.

Параллельный импорт введен в России в 2022 году в качестве ответной меры на санкции и торговые ограничения западных стран. Механизм позволяет компаниям ввозить в РФ товары без разрешения зарубежных правообладателей.

Ранее заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак заявил, что серверы и системы хранения данных могут быть исключены из списка параллельного импорта. По его словам, министерство получило соответствующие предложения от отрасли.

В Минпромторге неоднократно отмечали, что товары исключаются из параллельного импорта, как только появляются их аналоги, произведенные в России. Для этого ведомство регулярно проводит анализ статистических и таможенных данных, чтобы понимать ситуацию.