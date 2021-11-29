Набиуллина заявила о жёсткой кредитной политике в связи с ростом инфляции

В России существует высокий риск раскручивания инфляционной спирали и повышения цен. Об этом заявила на встрече с членами Ассоциации европейского бизнеса глава Центробанка России Эльвира Набиуллина, сообщил «Интерфакс». По словам чиновницы, ЦБ будет вести жёсткую кредитно-денежную политику, чтобы вернуть инфляцию к запланированному показателю в 4%.

Если в эту спираль ещё включается ускоренная индексация заработных плат — это то, что денежно-кредитная политика, по сути, должна переломить, — отметила Набиуллина.

Инфляционная спираль — ситуация, когда инфляционные ожидания ведут к росту инфляции, а она снова приводит к повышению ожиданий.

Набиуллина отметила, что Центробанк будет вести жёсткую кредитно-денежную политику для возвращения инфляции к запланированному уровню в 4%.

Рост инфляции — одна из острых проблем. Она в два раза превысила нашу цель 4%. Мы <...> ожидаем пока, что нам придётся сохранить жёсткость в политике, — подчеркнула глава Центробанка.

Ранее глава Центробанка сообщила о том, что продовольственная инфляция в России достигла двузначных значений. На рост цен на продукты повлиял ряд факторов: нехороший урожай, рост глобальных цен, а также удорожание рабочей силы в сельском хозяйстве из-за сокращения числа мигрантов. Уровень инфляции необходимо снизить сейчас, в противном случае пострадают самые незащищённые группы населения,

Набиуллина также заявила о том, что одной из причин роста инфляции является неразумное потребление рядовых россиян. Предложение не успевает за спросом, и это приводит к раскручиванию инфляционной спирали.