Набиуллина заявила о временном характере роста цен

https://static.news.ru/photo/63c7758a-cabd-11eb-b441-96000091f725_660.jpg Эльвира Набиуллина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что значительное повышение цен на некоторые товары носит временный характер. Об этом пишет ТАСС.

Как уточняется, речь идёт о стройматериалах. По её словам, в показателях месячной инфляции за май они очень сильно подорожали .

Набиуллина также добавила, что увеличение цен связано с повышенным из-за программы льготной ипотеки спросом на жильё. По словам главы регулятора, это приводит к росту спроса на мебель и стройматериалы, а предложение не успевает подстроиться.

Мы видим, что оно не успевает подстроиться. Поэтому мы говорим, что эта инфляция носит спросовый характер, — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что годовая инфляция в России в мае ускорилась до 6,02% с 5,53% в апреле. Последний раз годовой индекс потребительских цен рос более чем на 6% в октябре 2016 года, следует из данных Росстата.