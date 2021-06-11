Набиуллина заявила о временном характере роста цен

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что значительное повышение цен на некоторые товары носит временный характер. Об этом пишет ТАСС.
Как уточняется, речь идёт о стройматериалах. По её словам, в показателях месячной инфляции за май они очень сильно
Набиуллина также добавила, что увеличение цен связано с повышенным из-за программы льготной ипотеки спросом на жильё. По словам главы регулятора, это приводит к росту спроса на мебель и стройматериалы, а предложение не успевает подстроиться.
Мы видим, что оно не успевает подстроиться. Поэтому мы говорим, что эта инфляция носит спросовый характер, — подчеркнула она.
Ранее сообщалось, что годовая инфляция в России в мае ускорилась до 6,02% с 5,53% в апреле. Последний раз годовой индекс потребительских цен рос более чем на 6% в октябре 2016 года, следует из данных Росстата.