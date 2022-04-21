Набиуллина заявила о возможности оплаты импорта из золотовалютных резервов
Сергей Князев
Сергей Князев
12:53, 21 апреля 2022
Фото: Evguenii Matveev/Global Look Press
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Доступная часть золотовалютных резервов России при необходимости может быть задействована для обеспечения необходимых объёмов импорта, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. По её словам, которые приводит ТАСС, именно золотовалютные резервы позволяют защищать экономику страны от внешних угроз.
Золотовалютные резервы — это та база, которая при необходимости обеспечит и необходимый объём импорта, — сказала Набиуллина.
Ранее глава Банка России сообщила, что у страны имеется достаточный объём резервов в золоте и юанях, что стало возможным благодаря политике диверсификации. В годовом отчёте регулятора отмечено, что на конец 2021 года объём активов ЦБ РФ в зарубежных валютах и золоте составил $612,9 млрд. Из них $481,4 млрд — валютные активы и $131,5 млрд — золото.
В свою очередь кандидат экономических наук Михаил Беляев отметил, что российские власти готовят судебные иски для возврата золотовалютных резервов Банка России, которые западные страны заморозили после начала спецоперации РФ на Украине. Он отметил, что судебное решение станет известно ещё очень нескоро и ситуация может затянуться как минимум до конца года, но у России есть шанс вернуть как минимум часть её международных резервов.