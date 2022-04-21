Набиуллина заявила о возможности оплаты импорта из золотовалютных резервов

Доступная часть золотовалютных резервов России при необходимости может быть задействована для обеспечения необходимых объёмов импорта, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. По её словам, которые приводит ТАСС, именно золотовалютные резервы позволяют защищать экономику страны от внешних угроз.

Золотовалютные резервы — это та база, которая при необходимости обеспечит и необходимый объём импорта, — сказала Набиуллина.

Ранее глава Банка России сообщила, что у страны имеется достаточный объём резервов в золоте и юанях, что стало возможным благодаря политике диверсификации. В годовом отчёте регулятора отмечено, что на конец 2021 года объём активов ЦБ РФ в зарубежных валютах и золоте составил $612,9 млрд. Из них $481,4 млрд — валютные активы и $131,5 млрд — золото.