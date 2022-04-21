18+

Рубрики

Медиа

Архив

В России каждые четыре минуты происходит новое ДТП

Портативный 3D-сканер облегчит жизнь не только инспекторам полиции, но и водителям

Экономика

Набиуллина заявила о возможности оплаты импорта из золотовалютных резервов

12:53, 21 апреля 2022
Набиуллина заявила о возможности оплаты импорта из золотовалютных резервов Фото: Evguenii Matveev/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Доступная часть золотовалютных резервов России при необходимости может быть задействована для обеспечения необходимых объёмов импорта, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. По её словам, которые приводит ТАСС, именно золотовалютные резервы позволяют защищать экономику страны от внешних угроз.

Золотовалютные резервы — это та база, которая при необходимости обеспечит и необходимый объём импорта, — сказала Набиуллина.

Ранее глава Банка России сообщила, что у страны имеется достаточный объём резервов в золоте и юанях, что стало возможным благодаря политике диверсификации. В годовом отчёте регулятора отмечено, что на конец 2021 года объём активов ЦБ РФ в зарубежных валютах и золоте составил $612,9 млрд. Из них $481,4 млрд — валютные активы и $131,5 млрд — золото.

В свою очередь кандидат экономических наук Михаил Беляев отметил, что российские власти готовят судебные иски для возврата золотовалютных резервов Банка России, которые западные страны заморозили после начала спецоперации РФ на Украине. Он отметил, что судебное решение станет известно ещё очень нескоро и ситуация может затянуться как минимум до конца года, но у России есть шанс вернуть как минимум часть её международных резервов.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео