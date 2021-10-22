Набиуллина заявила о возможном новом повышении ключевой ставки в декабре

В декабре этого года ставка ЦБ РФ может повыситься вновь и держаться на повышенном уровне дольше, чем планировалось. К нейтральному диапазону ставка вернётся не ранее середины 2023 года. Об этом сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, которую цитирует РИА Новости.

Глава ЦБ рассказала , что на нынешнем заседании рассматривался в том числе вариант повышения ключевой ставки на 1 процентный пункт. Подобное повышение, по её словам, может произойти в декабре.

По базовому прогнозу, в следующем году ставка в среднем составит 7,3-8,3% годовых, а в 2023 году — 5,5-6,5%. То есть ключевая ставка вернется в свой долгосрочный нейтральный диапазон не ранее середины 2023 года, — заявила Набиуллина.

Ранее депутат Госдумы Николай Арефьев назвал повышение ключевой ставки «исключительно идиотским методом» сдерживания инфляции. По его словам, инфляция таргетируется увеличением товарной массы, а повышение ключевой ставки лишь повышает себестоимость выпускаемой продукции.