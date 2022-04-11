Набиуллина заявила о достаточном объёме резервов в золоте и юанях

Россия имеет достаточный объём резервов в золоте и юанях, говорится в обращении главы Банка России Эльвиры Набиуллиной в годовом отчёте регулятора. Она отметила, что на конец 2021 года объём активов ЦБ РФ в зарубежных валютах и золоте составил $612,9 млрд. Из них $481,4 млрд — валютные активы и $131,5 млрд — золото.

Банк России последовательно с 2014 года проводил политику наращивания и диверсификации международных резервов, чтобы иметь, по сути, две подушки безопасности: на случай реализации финансовых рисков, когда высока потребность финансового рынка в долларах США и евро, и на случай геополитического кризиса, когда может быть ограничен доступ России к большинству резервных валют. И сейчас, после заморозки западными странами резервов в своих валютах, Россия продолжает иметь достаточный объём резервов в золоте и юанях, — сказала Набиуллина.

Глава ЦБ отметила, что российская экономика может вернуться на траекторию роста, несмотря на снижение ВВП. В стране будет развиваться производство, а также появятся новые рабочие места.

Сложный процесс подстройки к новым условиям неизбежно вызовет снижение ВВП, но российская экономика сможет вернуться на траекторию роста, развивать производство, создавать новые рабочие места, наращивать внутренние инвестиции, — сказала она.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что в результате введения санкций была заблокирована почти половина от общего объёма госрезервов России — $300 млрд. Однако он заверил, что РФ не откажется от выполнения обязательств по госдолгу и будет погашать его в рублях до разморозки золотовалютных резервов.

По состоянию на 1 апреля 2022 года международные резервы РФ составили $606,5 млрд. Они выросли на $2,1 млрд за неделю, сообщили в ЦБ РФ.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что объективных причин для объявления S&P «выборочного дефолта» в России нет. По его словам, Москве удаётся сохранять статус надёжного заёмщика и расплачиваться в той же валюте, в которой она брала кредиты.

Песков подтвердил, что у России есть всё необходимое для выполнения долговых обязательств.