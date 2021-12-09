Набиуллина заявила, что инфляция по итогам года может превысить прогноз ЦБ

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина допустила небольшое превышение инфляции по итогам 2021 года, нежели говорилось ранее в прогнозе регулятора. Это связано с сильной волатильностью в конце года, заявила она в интервью РИА Новости. Сейчас прогноз Банка России по инфляции составляет 7,4–7,9%.

У нас в конце года инфляция сильно волатильна, последние недельные данные двигались по синусоиде — то выше, то ниже сезонных значений. Поэтому в декабре эти волатильные разовые факторы могут повлиять на конечную точку — да, инфляция может быть и чуть выше верхней границы нашего прогноза в 7,9%, это вполне может случиться, — приводит агентство слова главы ЦБ.

Она добавила, что регулятор оценивает показатели не по краткосрочным разовым колебаниям, а на основе устойчивых факторов инфляции, которые пока остаются выше целевого ориентира в 4%.

Ранее Минэкономразвития скорректировало прогноз по инфляции на 1,6 процентного пункта — до 7,4% с прежних 5,8%. Основной причиной корректировки прогноза стало ускорение продовольственной инфляции, сообщил министр экономического развития Максим Решетников.

В свою очередь Росстат сообщил об ускорении инфляции до 0,96% в ноябре в месячном выражении и до 8,4% в годовом. В октябре показатель индекса потребительских цен составлял 1,11% и 8,13% соответственно. Отмечается, что годовая инфляция обновила максимум с января 2016 года.