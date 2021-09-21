Набиуллина выразила сожаление после слов своего заместителя о пенсиях

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сожалеет о неудачном высказывании своего первого заместителя Сергея Швецова о том, что пожилые люди должны формировать свои пенсионные накопления самостоятельно. Слова главы Банка России приводит РИА Новости.

Сегодня в ходе расширенного заседания комитета Совета Федерации по экономической политике Швецов заявил, что пенсионерам уже не помочь, а государство должно сосредоточить свои силы на нынешних трудоспособных гражданах. Им нужно помочь сформировать капитал за счёт создания портфеля акций, других ценных бумаг и просто покупки недвижимости для сдачи в аренду. Доходы от этих инвестиций помогут в дальнейшем сохранить достойный уровень жизни.

Набиуллина, комментируя слова своего зама, отметила , что у многих не было возможности делать сбережения на старость, и назвала обеспечение для них достойных выплат одним из приоритетов властей. Она добавила, что ЦБ работает над развитием негосударственных пенсионных фондов, чтобы в будущем россияне могли формировать долгосрочные накопления, а также над повышением устойчивости финансовой системы, чтобы люди не беспокоились о сохранности своих средств.

Но эти усилия — это дополнение к государственной пенсионной системе, — резюмировала глава ведомства.

Ранее сообщалось, что единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей получили около 39,3 млн российских пенсионеров. Выплату утвердил ранее президент страны Владимир Путин. Глава государства заявил, что тысяча рублей для пожилых россиян «подъедается инфляцией», поэтому суммы явно недостаточно. В связи с этим Путин призвал организовать эту сентябрьскую выплату.