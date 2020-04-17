Набиуллина считает повышение ключевой ставки маловероятным

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что 24 апреля состоится совет директоров, в ходе которого будет рассмотрена возможность снижения ключевой ставки.
Думаю, мы сможем предметно рассмотреть вопрос о снижении ставки уже на ближайшем заседании совета директоров, — отметила глава ЦБ.
При этом она отметила, что сценарий с повышением ставки маловероятен. По её словам, год будет тяжёлым. Но ЦБ отмечает небольшой рост экономической активности в стране,
Как писал NEWS.ru, негативное влияние пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) испытывают 84% российских компаний. Российский федеральный бюджет в январе – марте 2020 года исполнен с профицитом в 12,408 млрд рублей, или 0,05% ВВП, сообщили представители Минфина РФ. В январе – феврале ВВП показал дефицит 1,7%, в январе — 2%.
Добавьте наши новости в избранные источники