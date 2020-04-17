Набиуллина считает повышение ключевой ставки маловероятным

https://static.news.ru/photo/7a18525c-80a2-11ea-98f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что 24 апреля состоится совет директоров, в ходе которого будет рассмотрена возможность снижения ключевой ставки.

Думаю, мы сможем предметно рассмотреть вопрос о снижении ставки уже на ближайшем заседании совета директоров, — отметила глава ЦБ.

При этом она отметила, что сценарий с повышением ставки маловероятен. По её словам, год будет тяжёлым. Но ЦБ отмечает небольшой рост экономической активности в стране, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, негативное влияние пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) испытывают 84% российских компаний. Российский федеральный бюджет в январе – марте 2020 года исполнен с профицитом в 12,408 млрд рублей, или 0,05% ВВП, сообщили представители Минфина РФ. В январе – феврале ВВП показал дефицит 1,7%, в январе — 2%.