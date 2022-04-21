Набиуллина исключила дефолт в России

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Объявившая об уходе из России Carlsberg Group может продать пивоваренную компанию «Балтика» фирме AB InBev Efes, которая намерена остаться на российском рынке и имеет компетенции для управления бизнесом такого масштаба. Такая сделка может быть согласована с антимонопольными ограничениями, пишет «Коммерсант».

Под управлением компании «Балтика» находятся восемь заводов, где выпускается 55 брендов пива, включая «Балтику», «Дон», «Арсенальное», Zatecky Gus и другие. AB InBev Efes управляет 11 заводами в РФ, производя пиво...