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Экономика

Набиуллина исключила дефолт в России

11:18, 21 апреля 2022
Набиуллина исключила дефолт в России Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Россия обладает всеми необходимыми финансовыми ресурсами, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме. По её словам, никакой дефолт стране не грозит. Её слова приводит РИА Новости.

Что касается возможности дефолта, у России есть ресурсы, есть все необходимые финансовые ресурсы, никакой дефолт нам не грозит,сказала она.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила мнение, что Россию рано или поздно настигнет дефолт. По её словам, западные санкции всё сильнее расшатывают экономику страны, рестрикции, уже принятые в отношении Москвы, успели набрать силу. Политик уверена, что они «въедаются в российскую экономику», а доказательством этого является упавший, по её данным, на 70% экспорт в Россию.

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