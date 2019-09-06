https://static.news.ru/photo/9f6dd95e-d0a9-11e9-be54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Уровень инфляции в первые месяцы нового года может составить 3,5-4%. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина по итогам заседания совета директоров.

Она также рассказала, что инфляция за 2019 году уже приблизилась к 4%, передаёт ТАСС .

Мы оцениваем, что по итогам года она сложится в диапазоне 4-4,5%. При этом в первые месяцы следующего года инфляция прогнозируется в интервале 3,5-4%, — сказала глава ЦБ.

Набиуллина также обратила внимание на то, что эффект повышения НДС выйдет из расчёта годовой инфляции. Данный фактор также повлиял на прогнозы, отметила она, назвав его «чисто техническим».

Кроме того, глава ЦБ рассказала о темпах роста потребительского кредитования, которое вырастет на 10% в год. Ипотечное кредитование покажет темп в 20%, считает Набиуллина.

При этом ЦБ принимает меры для обеспечения плавного снижения уровня прироста потребительского кредитования.

Ранее о прогнозах по инфляции на 2019 год рассказали в Минэкономразвитии. Данные по инфляции также предоставил Росстат, писал News.ru.