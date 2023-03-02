Набиуллина рассказала о влиянии новых санкций на банки России Набиуллина: новые санкции не создают системных рисков для банков страны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эльвира Набиуллина

Новые санкции, введенные странами Запада против российских банков уже не воспринимается как шоковое событие и не создают системных рисков, заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече кредитных организаций с Банком России, передает РИА Новости. По ее словам, финансовая система страны показала хорошие результаты на фоне рестрикции. Она подчеркнула, что кредитные организации «не просто не проели запасы прошлых лет, но быстро перестроились и начали зарабатывать».

Недавнее добавление в санкционные списки новых банков уже не воспринимается как шоковое событие и не создает системных рисков. <...> Ключевое: банки не просто не проели запасы прошлых лет, но и смогли очень быстро перестроить бизнес-модели и вновь начать зарабатывать, — сказала глава ЦБ.

Набиуллина добавила, что прибыль банков в 2022 году резко сократилась — до 200 млрд рублей с 2,4 трлн рублей в 2021 году, однако, по ее прогнозам, прибыль российских банков в 2023 году может превысить 1 трлн руб.

Прогноз по прибыли сектора в 2023 году — больше 1 трлн рублей. Это ниже, чем в 2021 году (более 2 трлн рублей), потому что расходы на резервы будут все еще достаточно высокими с учетом вызревания проблем и отмены послаблений в этом году, — указала она.

25 февраля Евросоюз ввел в действие 10-й пакет санкций против России, в который включены Минобороны РФ и Служба внешней разведки, предприятие «Росатомфлот», медиагруппа «Россия сегодня», Альфа-Банк, Росбанк и Тинькофф Банк.