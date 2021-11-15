Набиуллина рассказала, когда стоит ожидать снижения ключевой ставки

Высокие темпы роста цен разрушают благополучие в стране, и Центробанк не может держать ключевую ставку низкой, отпуская инфляцию. Возвращение ключевой ставки к нейтральному уровню произойдёт не ранее 2023 года. Об этом в ходе выступления на заседании комитета Госдумы РФ по финансовому рынку заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, слова которой приводит ТАСС.

Когда нам говорят, что главное — держать ставку низкой, чтобы рос кредит повсюду, мы не можем с этим согласиться. Инфляция — реальная беда, которая делает людей беднее, — отметила Набиуллина.

По её словам, политика регулятора не препятствует росту экономики, и сейчас, подняв ставку и добиваясь снижения инфляции, ЦБ помогает экономике вернуться к сбалансированным темпам роста. На ближайших заседаниях Центробанк может рассмотреть вопрос дальнейшего повышения ставки.

Набиуллина напомнила, что базовый сценарий ЦБ предполагает по итогам 2021 года инфляцию на уровне 7,4–7,9%, а в 2022 году она вернётся в диапазон 4–4,5%. Чтобы добиться устойчивого замедления инфляции, ключевую ставку планируется удерживать выше нейтрального уровня примерно до середины 2023 года.

Ранее россиянам рассказали, как сохранить сбережения от разогнавшейся инфляции. По словам экспертов, в этом помогут такие финансовые инструменты, как банковские депозиты, облигации и диверсификация.