Набиуллина рассказала, как ипотека ведёт к росту цен на жильё

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Ажиотажный спрос на ипотеку ведёт к росту цен на жилье в некоторых российских регионах. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

На заседании Совета по развитию финансового рынка при Совете Федерации глава Банка России признала, что правительственная программа льготной ипотеки сыграла важную роль в том, что в кризисные периоды не произошёл обвал рынка. Однако, у этой меры есть и побочные эффекты.

Мы видим, что спрос на ипотеку уже начинает приобретать где-то черты ажиотажного спроса и ведёт к неоправданному росту цен в ряде регионов, - цитирует её ТАСС.

Она добавила что это приводит к тому, что эффект от льготы получают не столько граждане, сколько застройщики.

Весной этого года с началом действия льготной ипотеки прирост спроса на жильё по сравнению с осенью 2019 года составил 149%. При этом, некоторые аналитики прогнозируют рост стоимости квадратного метра к концу 2021 году на 6–8%.

По прогнозам риелторов, интенсивный рост цен на жильё продолжится в первой половине будущего года, а во второй спрос на недвижимость уже пойдёт на спад. Дело в том, что льготная программа по ипотеке заканчивается с 1 июля 2021 года и её завершение скажется на снижении покупки недвижимости.

Как писал NEWS.ru цены на новостройки в следующем году вырастут на 10–12%, в Москве — до 20%. Причинами подорожания стали повышенный спрос на жильё по льготной ипотеке под 6,5% и девальвация рубля.