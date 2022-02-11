Набиуллина рассказала, как долго ЦБ будет повышать ключевую ставку

Центробанк будет повышать ключевую ставку до тех пор, пока россияне не поймут, что ставки по вкладам компенсируют им инфляцию. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, добавив, что привлекательность вкладов позволит снизить избыточный спрос. Её слова приводятся на сайте Банка России.

То есть должны быть более высокие процентные ставки по депозитам, чтобы даже если люди ожидают высокую инфляцию, они понимали, что эти депозитные ставки не съедят покупательную способность их сбережений, — сообщила Набиуллина.

Она добавила, что вклады — это один из ключевых кaналов, по которым денежно-кредитная политика воздействует на экoномику. Их привлекательность позволяет снизить инфляционное дaвление.

Именно поэтому мы сейчас повышаем ключевую ставку и будем это делать до тех пор, пока люди не будут ощущать, как это было несколько лет назад, что депозитные ставки в полной мере компенсируют им инфляционные риски, — резюмировала глава ЦБ.

Накануне совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 9,5% годовых. Регулятор назвал причиной продолжающийcя рост инфляции, чему способствует быстрый рост экономической активности при ограниченности свободных трудовых ресурсов.