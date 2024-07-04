Набиуллина раскрыла, в каком случае Россию ждет финансовая изоляция Набиуллина: России не грозит финансовая изоляция, пока ее товары нужны миру

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эльвира Набиуллина

России грозит полная финансовая изоляция только при одном условии — если ее товары больше не будут нужны миру, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в рамках Финансового конгресса. По ее словам, пока такой ситуации не возникало, поскольку многие страны нуждаются в поставках из РФ, передает РИА Новости.

Риски полной финансовой изоляции могут возникнуть, только если мировому рынку перестанут быть нужны товары нашего экспорта, пока они нужны, поэтому платежи проходят, и, на самом деле, экономические субъекты во многих странах нуждаются в нашем рынке, в том, чтобы продавать свои товары, есть экономический интерес, но трансграничные платежи усложняются, — заявила Набиуллина.

Ранее глава Центробанка заявила, что главными ограничениями для развития экономики России являются сложность доступа к технологиям и «длинным» инвестициям. Однако на первое место она поставила нехватку рабочей силы, добавив, что все эти проблемы взаимосвязаны.

По ее словам, в экономике и России, и мира происходят серьезные изменения. Если говорить о мире, то налицо фрагментация, а Россия перестраивается на новые рынки и новую логистику, резюмировала она.