Набиуллина раскрыла серьезный минус высоких зарплат россиян Набиуллина: высокие зарплаты россиян приведут к росту уровня инфляции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эльвира Набиуллина

Высокие заработные платы в России грозят подъемом уровня инфляции, заявила глава Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. По ее словам, которые приводит РИА Новости, денег для увеличения доходов граждан в стране хватит, но для этих средств будет недостаточно товаров и услуг по старым ценам.

Денег на высокие зарплаты хватит, но инфляция возникнет от того, что этим деньгам, для этих денег не будет хватать товаров и услуг по старым ценам. То есть цены вырастут, — сказала Набиуллина.

Она подчеркнула, что политика Центробанка заключается в том, чтобы ограничить чрезмерное расширение спроса и стимулировать рост сбережений. Как отметила Набиуллина, период высокого повышения номинальных зарплат граждан идет почти с начала 2023 года. По словам главы ЦБ, причина этого заключается в дефиците трудовых ресурсов.

Ранее экономист Дмитрий Белоусов заявил, что в России уже могла начаться «революция зарплат» из-за проведения спецоперации на Украине. По его словам, выплаты военнослужащим задают новые ориентиры для рынка, а также приближают исчерпание готовности граждан к дешевому труду. Как пояснил эксперт, бойцы, получавшие за участие в СВО больше 200 тысяч рублей в месяц, не станут возвращаться на старые рабочие места с кратно меньшей зарплатой. Белоусов пояснил, что это приведет к тому, что все меньше граждан будут готовы к дешевому труду.