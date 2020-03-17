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Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина 20 марта проведёт внеплановую пресс-конференцию после заседания совета директоров регулятора по ставке. Об этом сообщили представители пресс-службы ЦБ РФ.

Отмечается, что пресс-конференция состоится в режиме онлайн. Её проведут дополнительно к графику пресс-конференций по денежно-кредитной политике, который будет опубликован.

В условиях быстрого изменения ситуации на финансовом рынке и влияния на экономику распространения коронавируса ЦБ РФ считает важным подробно осветить вопросы как денежно-кредитной политики, так и принимаемых стабилизационных мер, — сообщается на официальном портале регулятора.

Трансляция пресс-конференции Набиуллиной будет доступна как на сайте ЦБ, так и на официальных аккаунтах банка в социальных сетях.

Как ранее передавал NEWS.ru, в России принимаются все необходимые меры для борьбы с коронавирусом, ситуация находится под контролем. Тем не менее необходимы дополнительные меры, чтобы снизить его влияние на экономику, заявил президент Владимир Путин.