Набиуллина прокомментировала возможное возобновление покупки валюты ЦБ

Банк России пока не принимал решений о возможных сроках возобновления закупки валюты для Минфина в рамках бюджетного правила. Об этом сообщила на пресс-конференции глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, уточнив, что о дальнейших действиях регулятора будет сообщено заранее. Её слова передаёт Центробанк.

Что касается возобновления закупки валюты для Минфина - мы приостанавливали эти закупки, мы пока решения не принимали о том, когда мы возобновим эти покупки, — заявила она.

При этом после их возобновления отложенные покупки планируетcя растянуть во времени так, чтобы было минимальное влияниe на рынок - возможно, до конца 2023 года. Набиуллина cообщила, что Центробанк, как и в прошлый раз, в 2019 году, cначала возобновит регулярные покупки, а потом уже начнёт осущеcтвлять и в дополнение отложенные покупки.

Решение приостановить покупку валюты Центробанк принял 24 января.

Ранее доктор экономических наук Игорь Николаев заявил NEWS.ru, что Банк России перестал покупать валюту, чтобы стабилизировать курс рубля, который начал падение на фоне ожидания новых санкций со стороны Запада