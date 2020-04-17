Набиуллина оценила идею раздавать населению «деньги с вертолёта»

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Прямые выплаты населению как адресная поддержка нужны, но раздача «денег с вертолёта» как инструмент денежно-кредитной политики в России неактуальна, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Прямые выплаты как элемент социальной поддержки, безусловно, в таких условиях должны быть, но «вертолётные деньги» <...> — это совершенно другое, в этом нет никакой необходимости в наших условиях, — сказала Набиуллина в ходе онлайн пресс-конференции.

Термин «деньги с вертолёта» родился из работы американского экономиста 1969 года. Он тогда сравнил прямые выплаты государством всему населению с разбрасыванием купюр с вертолёта. К такой мере сейчас прибегли многие страны, чтобы поддержать своё население, вынужденное сидеть дома.

Например, Греция выплачивает всем разовое пособие 800 евро (70,5 тысячи рублей). Германия выделяет гражданам, имеющим зарегистрированные счета, 5 тысяч евро. Китай предоставил единоразовые субсидии в 1200 долларов каждому жителю КНР.

Ранее группа экспертов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения, следует из доклада, опубликованного на сайте фонда «Либеральная миссия». В Минфине эти идеи категорически отказались комментировать.

Из-за пандемии коронавируса в России действует режим самоизоляции населения. Закрыты все культурные и развлекательные заведения, общепит, магазины, за исключением продуктовых и аптек. Россиян просят не выходить из дома как минимум до конца апреля, этот месяц объявлен президентом нерабочим.

На сегодняшний день в РФ диагноз COVID-19 поставлен 32 008 пациентам. За весь период зафиксировано 273 летальных исхода, выздоровели 2590 человек, писал NEWS.ru.