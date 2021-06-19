Набиуллина предупредила об опасности инвестирования в криптоактивы

Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина назвала спекулятивные криптоактивы самой опасной стратегией для сбережений. Об этом она рассказала в интервью KP.RU.
Это связано с тем, что их цена очень волатильна и потери могут быть просто колоссальными. Набиуллина также
Ранее сообщалось, что Россия возглавила список стран, наиболее пострадавших от криптовалютных угроз, за ней следуют Таиланд и Перу. В этом году количество обнаруженного вредоносного программного обеспечения (ПО) в данной категории во всём мире выросло на 18,6%.