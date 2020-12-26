Набиуллина пояснила, какие в её брошках зашифрованы послания

https://static.news.ru/photo/a9f9e396-475d-11eb-9356-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что броши, которые она надевает на пиджак, всегда имеют определённый смысл и нередко указывают на ситуацию в экономике.

Я всегда носила брошки. В этом году, наверное, пыталась передать наше понимание ситуации, — рассказала в эфире RTVI Набиуллина.

В интервью Сергею Шнурову она сообщила, что первой брошью со смыслом в марте этого года стала неваляшка — отсылка к мерам Центробанка по поддержке финансового сектора во время пандемии. Также её можно было назвать рекламой нового сайта ЦБ, где раздел с антикризисными мерами был проиллюстрирован неваляшкой. Брошка с аистом, которую Набиуллина надела в феврале на первое заседание ЦБ в этом году, тоже была выбрана неслучайно, так как в декабре её спросили о том, какой птицей она себя считает.

Решение надеть брошь-снегиря на последнее заседание совета директоров в этом году она объяснила тем, что эта птица стойкая и может переносить любые заморозки.

Глава ЦБ в 2020 году каждый раз после решения регулятора по ключевой ставке стала надевать тематическую брошку. Например, в июне, когда ЦБ снизил ставку на 1 процентный пункт, её пиджак украшала брошь в виде голубя — символа мягкой политики. В сентябре, когда регулятор сохранил ставку неизменной, она надела брошь-кнопку play/pause.

Как писал NEWS.ru, Эльвира Набиуллина в беседе с Сергеем Шнуровым также рассказала, что в 2020 году стоимость ингредиентов для 2 кг салата оливье по советскому рецепту выросла на 6,8%. Глава ЦБ отметила, что цены на ингредиенты для салата росли неоднородно. Так, «достаточно значимо» увеличилась стоимость картофеля, морковь подорожала более чем на 20%. По её словам, в 2020 году рост цен на ингредиенты для оливье опережает уровень инфляции, которая, по прогнозу Центробанка, по итогам текущего года не превысит 4,9%. С начала 2020 года по 21 декабря она составила 4,8%. Набиуллина уточнила, что называет цифры, рассчитанные как раз по методике индекса оливье. Согласно ей, для примерно 2 кг салата необходимо 0,4 кг маринованных огурцов, 0,38 кг консервированного горошка, полкило картофеля, 200 граммов моркови, 4 куриных яйца, 0,3 кг докторской колбасы, 0,2 кг майонеза и 100 граммов лука.

Кроме того, она призналась своему собеседнику, что оливье — это её любимое новогоднее блюдо. Также ей нравится селёдка под шубой, однако, по её словам, этот салат не всегда получается у неё хорошо.