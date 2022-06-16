Набиуллина пообещала не вводить запрет на хождение доллара и евро

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ

Эльвира Набиуллина

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина отвергла возможность введения запрета на хождение доллара и евро в России. В ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) она заверила, что в РФ также не запретят операции с другими иностранными валютами. Набиуллина отметила, что россияне смогут сохранить свои валютные вклады и сбережения.

Нет, — ответила Набиуллина на вопрос о том, будет ли запрещен доллар, евро и другие иностранные валюты в России.

Ранее Банк России счел недопустимым установление банками односторонних комиссий на обслуживание валютных счетов и вкладов. ЦБ не признает офертой публикацию банком изменений на своем сайте, когда согласием клиента считается отсутствие возражений с его стороны.

До этого Набиуллина заявила, что Центробанк примет меры против тех кредитных организаций, которые будут нарушать законодательство при введении комиссий за обслуживание открытых ранее валютных счетов. Она отметила, что руководители разных банков уже приняли решения касательно введения комиссии по валютным счетам, и пообещала решить этот вопрос с каждым банком отдельно.