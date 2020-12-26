Набиуллина объяснила, почему россиянам не дадут «вертолётные деньги»

https://static.news.ru/photo/465a6f4c-48f5-11eb-b092-fa163e074e61_660.jpg Эльвира Набиуллина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В сложной экономической ситуации прямые бюджетные выплаты гражданам — разумная мера, достойная поддержки. Однако это не следует путать с «вертолётными деньгами», заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

Вторая ситуация чревата негативными последствиями для страны и для финансового благополучия населения, пояснила она.

«Вертолётные деньги» — это вообще способ проведения денежной политики. Это когда у вас ставки уже низкие и вы не знаете, как экономике дать деньги, чтобы она их использовала. И тогда вот возникает эта тема «вертолётных денег», — сказала Набиуллина в интервью RTVI.

Термин «деньги с вертолёта» родился из работы американского экономиста 1969 года. Он тогда сравнил прямые выплаты государством всему населению с разбрасыванием купюр с вертолёта.

Провести поддерживающие выплаты всем без исключения гражданам России на фоне мирового экономического кризиса в течение 2020 года призывали ряд политиков, общественников и экономистов. В пример они приводили другие страны, где подобная мера была реализована. Однако российские власти сосредоточились на оказании адресной поддержки отдельным группам населения.

В конце апреля Набиуллина поясняла, что «вертолётные деньги», по сути, означают включить печатный станок, что может стать причиной ускоренной инфляции. В таком случае людям, которые получат такую материальную поддержку, будет тяжело воспользоваться финансовой помощью, потому что все эти выплаты будут обесценены ростом цен.

Ранее эксперты объяснили NEWS.ru, почему в России непопулярна идея «вертолётных денег».