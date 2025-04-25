Набиуллина объяснила, в каких условиях Россия может замедлить инфляцию Набиуллина призвала сохранять жесткую ДКП для снижения инфляции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эльвира Набиуллина

Чтобы снизить уровень инфляции в России, следует на протяжении долгого времени сохранять жесткую денежно-кредитную политику, заявила на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров Центрального банка глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. По ее словам, дальнейшая стратегия регулятора зависит от темпов данного процесса, передает ТАСС.

Чтобы снизить инфляцию, нам нужно длительное время сохранять жесткие денежно-кредитные условия, — сказала Набиуллина.

Она добавила, что сегодня в России наблюдается замедление роста цен. Темп сохраняется на уровне 7% в пересчете на год. Набиуллина признала, что это «все еще много», такой рост цен ощутим как для граждан, так и для компаний.

Но под воздействием нашей денежно-кредитной политики инфляция продолжит снижаться, — заверила глава ЦБ РФ.

Что касается высокой ключевой ставки, Набиуллина назвала ее лекарством для экономики. По ее словам, курс необходимо довести до конца. Набиуллина подчеркнула, что жесткая денежно-кредитная политика — не эксперимент, но проверенное разными странами эффективное лекарство.

Аналогичное мнение высказал первый заместитель председателя ВТБ Дмитрий Пьянов. Он объяснил, что рекордно высокая ключевая ставка действует на российскую экономику так, как прием антибиотика.