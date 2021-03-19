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Туристическая инфраструктура оказалась не готова к росту спроса. Таким образом председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина объяснила рост цен на туристические путёвки.

Она рассказала, что обычно предприятиям нужно время, чтобы подстроить бизнес-планы под более быстрое восстановление спроса. В частности, нужно найти дополнительных поставщиков, привлечь рабочую силу и нарастить объёмы выпуска. В противном случае из-за высокого спроса и небольшого предложения начинают резко расти цены. В качестве примера она привела сектор внутреннего туризма.

Переключение массового туристического потока произошло весьма быстро и не было ожидаемым. К этому не была готова туристическая инфраструктура, что сказалось на ценах, — цитирует Набиуллину РИА Новости.

Она добавила, что нормализация цепочек производства и поставок товаров не может произойти одномоментно, особенно с учётом локально сохраняющихся ограничений.

По оценкам экспертов рынка, ближе к лету стоимость туров будет увеличиваться в среднем на 23–27%. Пока же росту цен препятствует постепенное открытие международных границ. Впрочем, уже сейчас по сравнению с прошлым годом путешествия обойдутся на 10–15% дороже.

Среди зарубежных направлений особенно популярны Турция, ОАЭ, Куба, Мальдивы, Занзибар, куда есть большое количество рейсов из 12 городов России.

Ранее NEWS.ru писал, что украинские власти решили развивать туристический поток из Крыма и самопровозглашённых республик Донбасса на территорию страны.