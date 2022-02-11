Набиуллина объяснила решение ЦБ поднять ключевую ставку

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина пояснила решение регулятора поднять ключевую ставку до 9,5% на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров ЦБ, передаёт РБК. По её словам, регулярное повышение ставки предотвратило существенный рост инфляции. ЦБ повышает ключевую ставку восьмой раз подряд. Таким образом, показатель стал самым высоким за последние пять лет.

Если бы мы не начали повышать ставку весной прошлого года, инфляция сегодня сложилась бы гораздо выше 10%. Наша ставка это предотвратила. Но фактическое давление проинфляционных факторов оказалось гораздо сильнее, чем можно было бы предположить, — сказала Набиуллина.

По словам главы ЦБ, в условиях нехватки рабочей силы в России раздача дешёвых кредитов не сможет поддержать экономику. Она добавила, что регулятор пока не менял оценку нейтральной ставки в 5–6% в номинальном выражении.

Безработица сегодня как никогда низкая, и компаниям будет сложно набрать новых работников при расширении производства. <...> В этих условиях раздача дешёвых кредитов не сможет быстро расширить выпуск, но продолжит подстегивать спрос, — подчеркнула Набиуллина.

Накануне совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 9,5% годовых. Регулятор назвал причиной продолжающийся рост инфляции, чему способствует быстрый рост экономической активности при ограниченности свободных трудовых ресурсов.

Таким образом, ставка выросла до максимума с марта — мая 2017 года. Также отмечается, что диапазон ключевой ставки на 2022 год увеличен до 9–11% с ранее ожидавшихся 7,3–8,3%. Ожидания по средней ключевой ставке в 2023-м повышены до 7,5–9% с прежних 5,5–6,5%, в 2024 по-прежнему ожидаются 5–6%.